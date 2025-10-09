Italvolley al Quirinale, Anna Danesi: “Fate sport, non è nemico dello studio, ma aiuta la concentrazione, rafforza corpo e mente”

Il 7 settembre scorso, dopo l’oro alle ultime Olimpiadi, la Nazionale Italiana femminile di pallavolo, guidata da Julio Velasco, è campione del mondo, battendo la Turchia in una finale al cardiopalma a Bangkok, in Thailandia: 3-2.

A distanza di poche settimane, il 28 settembre, anche la Nazionale maschile di Fefè De Giorgi sale sul gradito più alto del podio ai mondiali che si sono giocati nelle Filippine, battendo la Bulgaria 3-1.

Entrambe le squadre sono state accolte ieri, 8 ottobre, al Quirinale, dal Presidente Mattarella, e poi a Palazzo Chigi dalla premier Meloni.

Al Quirinale, la capitana della nazionale di volley Anna Danesi, nel suo discorso si è rivolta alle bambine e alle ragazze, sottolineando quanto sia importante fare sport: “Contiamo 281.349 atlete tesserate, un numero straordinario che testimonia una passione in crescita e ci fa gridare con convinzione che il futuro della pallavolo italiana non può essere che fantastico. E a queste bambine e ragazze che sognano di essere qui voglio dire una cosa semplicissima: fate sport, nel tempo libero, di giorno, di sera e se necessario anche di notte. Non ascoltate chi dice che lo sport è nemico dello studio, perché lo sport allena la concentrazione, rafforza il corpo e la mente e vi darà quella determinazione che vi aiuterà anche tra i banchi. Abbiamo tanti esempi di campioni e campionesse del volley che sono riusciti a completare con successo il loro percorso scolastico senza mai dover scegliere tra un sogno e l’istruzione”.