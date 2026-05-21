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21.05.2026

ITS Academy, 77 milioni per il 2026: borse di studio, nuovi laboratori e campus tecnologici

Redazione
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Cosa finanzia il Fondo e come vengono distribuite le risorse

È stato adottato e trasmesso agli organi di controllo il decreto di riparto del Fondo nazionale per l’Istruzione Tecnica Superiore relativo al 2026. Le risorse destinate al finanziamento dei percorsi degli ITS Academy ammontano complessivamente a 77.243.380 euro, con un incremento significativo rispetto agli anni precedenti grazie alla Legge di bilancio 2026.

Cosa finanzia il Fondo e come vengono distribuite le risorse

Il Fondo è destinato a sostenere e ampliare l’offerta formativa degli ITS Academy su più fronti: l’attivazione di nuovi percorsi, anche all’estero, il potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate e l’erogazione di borse di studio a sostegno degli stage e dei tirocini formativi. È prevista inoltre una quota di premialità del 30%, riservata alle Fondazioni ITS che ottengono i migliori risultati in termini di performance formative. Su impulso del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Fondo è stato incrementato di oltre 30 milioni di euro. A queste risorse si aggiungono, sempre per il 2026, circa 19,5 milioni destinati all’attivazione dei campus della filiera tecnologico-professionale, interventi infrastrutturali che saranno erogati alle Regioni dopo l’approvazione dei relativi piani di fattibilità tecnico-economica. Il ministro Giuseppe Valditara ha dichiarato: “Con questo intervento prosegue con decisione il nostro investimento sugli ITS Academy, che rappresentano un modello formativo sempre più strategico per il Paese. L’incremento delle risorse e lo sviluppo dei campus vanno nella direzione di un sistema formativo sempre più innovativo e strettamente collegato ai bisogni del mondo del lavoro”.

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