Registrati
Diretta video

Prima Ora - Notizie del 22 luglio

Attualità
22.07.2026

Jenni Serpi, influencer sorda: “Sarebbe bellissimo fare LIS come attività alternativa all’ora di religione”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
"Primo passo per una società inclusiva"
"Alcuni compagni mi prendevano in giro"

La lingua dei segni (LIS) dovrebbe essere insegnata a tutti a scuola, e perché no, inserita tra le attività alternative all’ora di religione: a sostenerlo Jenni Serpi, influencer ventenne non udente dalla nascita.

“Primo passo per una società inclusiva”

Ecco cosa ha detto al Giffoni Film Festival, come riporta Ansa: “Vorrei che le persone iniziassero a informarsi di più. Anche una conoscenza di base della lingua dei segni farebbe una grande differenza, soprattutto nei servizi essenziali come gli ospedali”.

“La lingua dei segni è il primo passo verso una società davvero inclusiva. Ricordo che durante l’ora di religione spesso non c’era un’attività alternativa. Sarebbe stato bellissimo poter utilizzare quel tempo per imparare la lingua dei segni. Sarebbe un investimento importante per costruire una società più inclusiva”, questa la sua proposta.

“Alcuni compagni mi prendevano in giro”

“Sono cresciuta in una scuola di udenti. Alcuni compagni mi prendevano in giro, ma non mi sono mai lasciata abbattere. Anzi, ho sempre cercato io di costruire un ponte tra il mio mondo e quello degli altri”, ha concluso. 

attività alternative religioneLingua dei segni

Attività alternative alla religione cattolica, entro il 30 giugno 2026 le famiglie effettuano la scelta sulla piattaforma UNICA

Attività alternative alla religione cattolica, la scelta si effettua sulla piattaforma UNICA dal 25 maggio al 30 giugno 2026

Iscrizioni a.s. 2026/27, religione cattolica o attività alternative: come e quando si esercita la scelta?

Ora religione, per i vescovi chi la frequenta riscopre sé stesso ma in 15 anni raddoppiano gli alunni che escono: dal 10% al 20%

Ora di religione a scuola, adesioni in caduta libera. Ora i vescovi fanno la corte agli alunni stranieri: “lezioni feconde di dialogo e convivenza”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

La formazione non ha età

I lettori ci scrivono

Compiti per le vacanze, cerchiamo di ripensarli

I lettori ci scrivono

Lettera aperta a un giovane studente

I lettori ci scrivono

150 preferenze, a quale sanzione si va incontro se non si risponde alla mail di nomina per il ruolo?

Sara Adorno
vai alla ricerca avanzata