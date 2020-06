“Keep It Real” affronta temi e contenuti inappropriati per i bimbi

Come proteggere i propri bambini dai contenuti dannosi su Internet? In Nuova Zelanda ci pensa il progetto “Keep It Real”, un sito internet dedicato dove i genitori possono avere supporto e consigli su come affrontare problematiche quali bullismo, pornografia e contenuti inappropriati con i figli.

Contenuti non appropriati

Nella serie di spot lanciati ce n’è uno dedicato alla fruizione di contenuti pornografici da parte di adolescenti. Nella divertente pubblicità due finti attori porno si presentano a casa di un ragazzino svelando alla madre che il figlio guarda i loro video vietati a minori da diversi device.

Parlate coi bimbi

Lo scopo della campagna e del sito web “Keep It Real” è quello di incoraggiare i genitori a parlare con i bambini e offrire ai genitori ulteriori strumenti e consigli su come avviare conversazioni con loro su questioni delicate come spiegare che il porno non riflette la realtà, la questione del consenso nel sesso e del rispetto all’interno di una relazione.

“In ogni scenario, il genitore -spiega un degli ideatori del progetto- si trova di fronte al peggior incubo che può arrivare dal web proprio sulla soglia di casa. Ma la cosa più importante è che restino calmi”.