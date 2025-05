“La cultura del bene comune”, tema dell’ultima lezione della scuola di Futurlab e Cdo Sicilia insieme agli studenti

Sabato 17 maggio, dalle 9 alle 13, nella sala conferenza dell’Hotel Plaza di viale Ruggero di Lauria, 43, ultima lezione della Scuola di formazione per il bene comune, organizzata da Futurlab e CDO Sicilia.

Interventi di: Stefano Zamagni , ordinario di Economia politica Università di Bologna (da remoto); Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà da remoto); Rosario Valastro, presidente Croce Rossa italiana; Luigi Bobba, presidente Fondazione Terzjus; Barbara Mirabella, Founder Expo Srl; già assessore alla Cultura Comune di Catania. Studenti: Matteo Gil Catuogno, in rappresentanza del Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Catania; Carmelo Spina, in rappresentanza del Liceo Scientifico e Linguistico Statale Principe Umberto di Savoia di Catania, Alex Lembo, in Rappresentanza dell’I.I.S.S Benedetto Radice di Bronte), sul tema “La cultura del bene comune”. Modera: Antonio La Ferrara, presidente Futurlab APS.