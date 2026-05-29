Esiti mobilità docenti: “la domanda selezionata non è stata soddisfatta”. Che fare e chi può ottenere l’assegnazione provvisoria

Oggi, venerdì 29 maggio, in mattinata, vengono resi noti gli esiti della mobilità docenti 2026/2027. Ma cosa fare se compare, nel proprio bollettino, la dicitura “la domanda selezionata non è stata soddisfatta dalle operazioni di mobilità?”.

Cosa sono le assegnazioni provvisorie

Oltre al reclamo, se si pensa di aver compilato la domanda in modo corretto, in caso di motivazioni familiari o di salute è possibile fare domanda per le assegnazioni provvisorie.

In attesa di novità, (la domanda si dovrebbe poter compilare tra giugno e luglio), bisogna ricordare che l’assegnazione provvisoria è riservata al personale (docente, educativo e ATA) con contratto a tempo indeterminato, che intenda spostarsi per motivi familiari o di salute. Il requisito fondamentale è il ricongiungimento: si può fare richiesta solo verso il comune in cui risiedono i familiari oppure, in presenza di gravi motivi di salute, verso il comune dove avviene la cura.

L’anno scorso potevano fare richiesta:

I docenti assunti a tempo indeterminato fino all’anno scolastico 2022/2023, a prescindere dall’esito della precedente mobilità.

I neoassunti dall’a.s. 2023/2024, nella provincia di titolarità o in altra provincia se rientrano tra i beneficiari di deroga (allegato G), inclusi coloro che nel 2024/2025 hanno ricevuto solo la nomina giuridica.

I docenti con contratto a tempo determinato da GPS sostegno I fascia, che abbiano superato l’anno di prova e siano destinatari di deroga, anche in provincia diversa.

I docenti assunti da procedura straordinaria (DL 73/2021, art. 59, commi 4 e 9-bis) a partire dall’a.s. 2023/2024, nella propria provincia o altrove se con deroga.

I docenti assunti nel 2024/2025 da concorso PNRR 1, con abilitazione conseguita, se rientrano tra i beneficiari di deroga.

Esiti mobilità docenti, come vederli?

Ma come è possibile vedere gli esiti? La procedura è molto semplice.

I diretti interessati possono prendere visione dell’esito della propria istanza di mobilità in due modi:

Tramite posta elettronica, all’indirizzo validato e riportato nella piattaforma Istanze Online :

: Sul portale Istanze Online. Ecco i passaggi: accedi al portale, vai alla voce “altri servizi”, vai alla sezione “Mobilità in organico di diritto” e clicca su “Vai al servizio”.

Come funziona l’algoritmo sulla Mobilità

Il sistema informatizzato della mobilità docenti funziona sulla base di un algoritmo che funziona correttamente da anni e commette pochissimi errori. Gli errori commessi sono da addebitare ai dati inseriti dai funzionari degli uffici scolastici e non dall’elaborazione dell’algoritmo nel trattare i dati inseriti. L’algoritmo gestisce circa 100.000 domande di mobilità e passaggio professionale. La mobilità 2026/2027 si divide in “territoriale” (cambiare scuola/comune/distretto/provincia restando nella stessa classe di concorso) e “professionale” (passaggio di cattedra nello stesso grado o passaggio di ruolo tra gradi diversi). Il passaggio di ruolo ha precedenza sugli altri movimenti (passaggio di cattedra e mobilità territoriale). L’algoritmo funziona tenendo conto delle seguenti tre fasi principali:

Fase 1: Movimenti nella medesima classe di concorso e tipologia di posto all’interno dello stesso comune (o subdistretto in comuni metropolitani).

Fase 2: Spostamenti sempre nella medesima classe di concorso e tipologia di posto tra comuni diversi della stessa provincia.

Fase 3: Mobilità interprovinciale e passaggi di ruolo e di cattedra.

Nelle Fasi 1 e 2 si utilizzano tutti i posti a disposizione, mentre nella Fase 3 si utilizzano solo i posti residui dopo le prime due fasi ma con un accantonamento del 50% dei posti per le immissioni in ruolo (il 25% dei posti disponibili per la mobilità, dopo un accantonamento iniziale del 50% per la Fase 3 stessa). Importante: L’algoritmo ragiona per fasi sequenziali; i posti liberati in una fase successiva non tornano disponibili per le fasi precedenti.

L’algoritmo considera anche le precedenze ai sensi dell’art.13 del CCNI mobilità del 10 marzo 2026 (es. rientro di un perdente posto nella scuola di precedente titolarità, Legge 104/92 personale o per assistenza al filgio, coniuge o genitore). A tal proposito corre specificare che la precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità è prioritaria rispetto la precedenza 104/92 personale. Le precedenze per assistenza a familiari sono ancora successive e seguono il seguente ordine: 1) figlio; 2) coniuge; 3) genitore.