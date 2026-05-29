Diretta video

Scuola talk | Scuole aperte il 31 agosto, aiuto per le famiglie o problema per docenti e personale?

guarda
BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
29.05.2026

Undicenne tenta di accoltellare il professore e riprende l’aggressione col cellulare. L’episodio a San Vito Lo Capo

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell’episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani”. Lo rende noto l’Ansa.

“Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe”, scrive l’agenzia. “L’undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all’interno di un gruppo Telegram. Dalle indagini emergono dettagli ritenuti particolarmente inquietanti dagli investigatori“.

“Sul caso indagano i carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo e della compagnia di Alcamo“, si legge ancora. “Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura per i minorenni di Palermo, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e verificando anche l’eventuale premeditazione del gesto. L’episodio”, conclude l’Ansa, “ha provocato forte choc nella comunità scolastica e nel territorio di San Vito Lo Capo“.

aggressione studentiviolenza a scuola

Quattrocento studenti adottano la docente e scrittrice Barbara Bellomo e il suo nuovo romanzo “L’incartatrice di arance”

Argentina, sparatoria in una scuola da parte di uno studente: ucciso un 13enne e colpiti otto feriti

Nipote di un boss fa irruzione a scuola e aggredisce l’ex fidanzata: la docente prova a bloccarlo, lui riesce a fuggire

Ragazzo accoltellato a scuola, forse atto di bullismo contro uno dei più bravi della classe: l’aggressore avrebbe avuto complici

Bullismo: alunna sbatte la testa di una compagna sul banco più volte, 15enne riporta trauma cranico facciale

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Scuola aperta d’estate, una dirigente: “Aiuterebbe famiglie e bambini. Gli alunni ‘disimparano’ con un periodo lungo di vacanza”

Sara Adorno

Le mamme attiviste sulla scuola aperta d’estate: “Il vero ‘parcheggio’ è tenere gli studenti sul divano davanti alla TV senza alternative”

Sara Adorno

Ricorso contro gli esiti delle prove preselettive del corso-concorso per dirigenti scolastici per la provincia di Trento

Pubbliredazionale

Undicenne tenta di accoltellare il professore e riprende l’aggressione col cellulare. L’episodio a San Vito Lo Capo

Redazione
vai alla ricerca avanzata