Mobilità docenti 2026 esiti pubblicati, adesso cosa accade? DIRETTA ore 16:00

Venerdì 29 maggio, in piena mattinata, sono stati resi noti gli esiti della mobilità docenti 2026/2027. I diretti interessati potranno prendere visione dell’esito della propria istanza di mobilità sia tramite posta elettronica, all’indirizzo validato e riportato nella piattaforma delle Istanze Online, sia tramite la consultazione dei servizi di Istanze Online riferiti alla Mobilità in organico di diritto del Personale Docente.

La diretta della Tecnica risponde live

Gli esiti della mobilità 2026/2027 sono atti definitivi oppure l’Amministrazione può fare rettifiche in autotutela? Quali i tempi per eventuali reclami? Di tutto questo e di tanto altro parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, venerdì 29 maggio alle ore 16:00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.