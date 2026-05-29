Mobilità docenti 2026 esiti pubblicati, adesso cosa accade? DIRETTA ore 16:00

Venerdì 29 maggio, in piena mattinata, sono stati resi noti gli esiti della mobilità docenti 2026/2027. I diretti interessati potranno prendere visione dell’esito della propria istanza di mobilità sia tramite posta elettronica, all’indirizzo validato e riportato nella piattaforma delle Istanze Online, sia tramite la consultazione dei servizi di Istanze Online riferiti alla Mobilità in organico di diritto del Personale Docente.
Gli esiti della mobilità 2026/2027 sono atti definitivi oppure l’Amministrazione può fare rettifiche in autotutela? Quali i tempi per eventuali reclami? Di tutto questo e di tanto altro parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, venerdì 29 maggio alle ore 16:00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.