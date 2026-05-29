Diretta video

Mobilità docenti 2026 esiti pubblicati, adesso cosa accade?

guarda
BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
29.05.2026
Aggiornato alle 15:50

Mobilità docenti 2026 esiti pubblicati, adesso cosa accade? DIRETTA ore 16:00

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
La diretta della Tecnica risponde live
SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

Venerdì 29 maggio, in piena mattinata, sono stati resi noti gli esiti della mobilità docenti 2026/2027. I diretti interessati potranno prendere visione dell’esito della propria istanza di mobilità sia tramite posta elettronica, all’indirizzo validato e riportato nella piattaforma delle Istanze Online, sia tramite la consultazione dei servizi di Istanze Online riferiti alla Mobilità in organico di diritto del Personale Docente.

La diretta della Tecnica risponde live

Gli esiti della mobilità 2026/2027 sono atti definitivi oppure l’Amministrazione può fare rettifiche in autotutela? Quali i tempi per eventuali reclami? Di tutto questo e di tanto altro parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, venerdì 29 maggio alle ore 16:00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

mobilità 2026

Esiti mobilità docenti 2026, posti e bollettini: 59.536 movimenti totali, i dati Cisl Scuola

Esiti mobilità docenti 2026: quanti posti vacanti e disponibili restano per ordine di scuola? I dati di Uil Scuola

Esiti mobilità docenti: “la domanda selezionata non è stata soddisfatta”. Che fare e chi può ottenere l’assegnazione provvisoria

Trasferimenti scuola 2026, esiti mobilità docenti 29 maggio: come vederli?

Mobilità docenti 2026 esiti, visibili tutti i trasferimenti e i passaggi. Come fare reclamo – MODULO

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Esiti mobilità docenti 2026, posti e bollettini: 59.536 movimenti totali, i dati Cisl Scuola

Redazione

Supporto psicologico AscoltaMI, si può chiedere il servizio per più figli? Cosa fare se lo studente vuole cambiare psicologo? Le faq del MIM

Lara La Gatta

“Siate gentili”: a Palermo il Primo Memorial Sara Campanella nelle scuole

Sara Adorno

TFA sostegno 2026, prova scritta: quali argomenti studiare?

Salvatore Pappalardo
vai alla ricerca avanzata