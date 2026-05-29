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29.05.2026

Incidente Mazara del Vallo, scuolabus contro auto: due docenti feriti, alcuni alunni sono gravi

Redazione
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Le notizie sono in aggiornamento
La probabile dinamica

Brutto incidente stradale nel trapanese: il bilancio, ancora provvisorio, è di quasi venti feriti, tra cui otto bambini. Lo scontro è avvenuto a Mazara del Vallo, e ha coinvolto uno scuolabus e un’automobile. Lo riporta Ansa.

Le notizie sono in aggiornamento

Sul mezzo scolastico viaggiavano alunni accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell’autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi.

La probabile dinamica

Secondo La Repubblica lo scuolabus, che trasportava dieci bambini e due insegnanti, si è ribaltato poggiandosi su sulla fiancata destra dopo il violento scontro con l’automobile, con a bordo quattro persone: il conducente, la moglie e le loro due bambine.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30, mentre lo scuolabus stava effettuando il consueto giro per riaccompagnare a casa gli alunni, che frequentano le scuole elementari e medie.

Dai primi rilievi delle forze dell’ordine sembrerebbe che a causare l’incidente sia stato il conducente dell’auto che non ha rispettato la segnaletica stradale costringendo l’autista dello scuolabus a sterzare bruscamente per evitare lo scontro, ma perdendo il controllo del mezzo.

Ad avere la peggio il conducente dell’automobile che ha riportato una frattura alla gamba mentre la moglie e le figlie sono state ricoverate per trauma cranico.

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