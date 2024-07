La filiera tecnologico-professionale è legge: la Camera approva la riforma Valditara

Con 156 voti a favore, 97 contrari e 19 astensioni la riforma voluta dal ministro Valditara sulla filiera tecnologico-professionale è stata approvata dalla Camera in via definitiva.

Il provvedimento era già stato approvato dal Senato e quindi a questo punto se ne attende soltanto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per tutta la giornata, nell’aula della Camera, maggioranza e opposizione si sono confrontate anche se l’esito del voto era già segnato da giorni.

La maggioranza di Governo è apparsa del tutto convinta che questa riforma non potrà che “fare il bene” del sistema scolastico ma anche degli studenti e delle famiglie.

L’opposizione ha sottolineato in tutti i modi che la riforma è sbagliata perché, di fatto, cambia in modo significativo le finalità della scuola che, da istituzione formativa, rischia di trasformarsi in una “agenzia” per facilitare la ricerca di un lavoro più o meno soddisfacente.

Nel mese di agosto, il Ministero dovrà predisporre i decreti applicativi previsti dalla legge.