La formazione del Governo spiegata agli studenti, con Luciano Canfora e Chiara Vimborsati – RIVEDI LA DIRETTA

Oggi giovedì 17 febbraio alle ore 11 La Tecnica della Scuola torna a fornire supporto alle scuole nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione civica, con il nuovo appuntamento La formazione del Governo spiegata agli studenti, dedicato a tutti gli alunni tra la terza media e il quinto superiore. A conversare con gli alunni l’intellettuale Luciano Canfora e l’avvocatessa Chiara Vimborsati.

Al centro dell’evento formativo il nostro ordinamento e la nostra Costituzione, con un focus sull’articolo 92, per aiutare i ragazzi a comprendere: come si forma il Governo italiano? Chi sceglie il Presidente del Consiglio dei ministri? Perché non sempre la formazione di un nuovo esecutivo passa dalle elezioni?

Iscrivi la tua classe e segui la DIRETTA, i tuoi alunni potranno porre domande ai relatori

I formatori

Luciano Canfora

grande intellettuale, tra i maggiori filologi e storici italiani, professore emerito di filologia greca e latina all’Università di Bari e saggista prolifico (suo il recente La democrazia dei signori, Laterza editore).

Chiara Vimborsati

avvocatessa e docente esperta di diritto pubblico e diritto comparato, oltre che membro del Comitato Scientifico SIDELS Società italiana di Diritto e Legislazione scolastica.

Perché partecipare?

L’evento formativo organizzato dalla Tecnica della Scuola può rientrare nell’ambito delle 33 ore obbligatorie di Educazione Civica che ogni classe deve espletare trasversalmente alle varie discipline.

Ricordiamo che le linee guida ministeriali sull’Educazione Civica indicano come primo nucleo tematico su cui lavorare in classe proprio la Costituzione.

I tre nuclei tematici

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; CITTADINANZA DIGITALE.

Modalità dell’incontro

L’incontro si svolgerà in modalità online, sul canale YouTube della Tecnica della Scuola e sulla sua pagina Facebook. Gli studenti quindi potranno fruire dell’evento direttamente dalle proprie classi (se dotate di Lim) o dalla sala informatica dell’istituto e potranno porre in diretta le loro domande agli esperti. Formazione esperibile anche dagli alunni in DaD.

Per partecipare

Per partecipare non è necessaria alcuna formula di iscrizione, basterà connettersi al canale Facebook/YouTube al momento dell’evento. Tuttavia, per questioni organizzative, al fine di pianificare al meglio la tempistica dell’evento formativo e lo spazio per le domande agli esperti, preghiamo ogni docente referente di segnalare la partecipazione della propria classe compilando il form a questo link: https://forms.gle/ouz7LhFyAg1tGQms8