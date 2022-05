La logica degli studenti “tutti bravi, tutti promossi” ha portato all’attuale sfacelo dell’istruzione

“Aiuto aiuto!”: gli aspiranti magistrati non conoscono nemmeno l’italiano (figuriamoci poi la giurisprudenza…), il 50% degli studenti non è in grado di comprendere un testo! Vergogna! Non è possibile! Bisogna fare qualcosa!

Quante volte sentiamo e leggiamo di queste tristi situazioni…

Io, da insegnante ormai quasi pensionando, lo dico, lo ripeto e lo scrivo anche: questi sono i risultati della scuola voluta da una certa parte politica, che per anni ha predicato (e qualcuno nonostante tutto la predica ancora) la filosofia del “tutti bravi, tutti promossi”, “niente bocciature”.

E adesso ovviamente si raccoglie quel che si è seminato.

L’emergenza scolastico-educativa è per certi versi simile a quella climatica: non so se siamo ancora in tempo ad invertire la rotta.

E il risultato qual è? Che i vari servizi che uno Stato deve garantire ai propri cittadini sono ad alto rischio: che razza di giudici amministrerà la giustizia? A che razza di medici dovremo affidare la nostra salute?

E allora che si fa? Si ricorre… all’importazione! Un fenomeno non infrequente, anche se poco conosciuto: giovani medici, ingegneri informatici e altri professionisti, non pochi dei quali provenienti da paesi che ancora qualcuno definisce del Terzo Mondo (ma dove si studia molto più seriamente che da noi) vengono a soddisfare l’offerta che non si riesce a soddisfare internamente.

Un po’ una vergogna per un Paese – il nostro – che si fregia di essere uno dei più industrializzati del mondo.

Daniele Orla