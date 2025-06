La Maturità della Gen Z: 2 studenti su 3 all’orale con un abito elegante. E poi corone d’alloro e feste in grande stile

La Maturità non è più solo una prova d’esame: per la Generazione Z è diventata un vero e proprio evento da celebrare. Secondo un’indagine di Skuola.net condotta su 500 maturandi, la tendenza è chiara: 2 studenti su 3 si presenteranno all’orale con un abito elegante, e 1 su 4 ha acquistato un vestito nuovo appositamente per l’occasione.

Tra gli accessori simbolici più diffusi spicca la corona d’alloro, un tempo riservata ai laureati, che oggi accompagna sempre più spesso anche i post di fine Maturità. Una moda nata sui social e rapidamente diventata fenomeno di massa, complice la voglia di celebrare un momento considerato sempre più centrale nel percorso di crescita.

Anche il contesto festivo ha cambiato volto. L’80% dei maturandi ha già pianificato un festeggiamento fuori da scuola, con amici e familiari. Il 60% prevede la presenza di entrambi, mentre altri si divideranno tra celebrazioni solo con gli amici o solo con i parenti. Inoltre, circa 4 su 10 organizzeranno un party in grande stile.

Il confronto con il passato è netto. Se per le generazioni precedenti l’esame si concludeva in modo sobrio, oggi lo scenario ricorda quello delle discussioni di laurea o dei graduation day americani, sempre più diffusi anche nelle scuole italiane.

Secondo Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net, questa trasformazione riflette il cambiamento culturale accelerato dai social: “Le immagini di neo diplomati in abito da cerimonia erano rare solo pochi anni fa, oggi sono la norma. È un rito che coinvolge anche i genitori, sempre più partecipi ed entusiasti”.

Anche i personaggi noti seguono il trend: il giovane pilota di F1 Kimi Antonelli ha annunciato la promozione con una foto e corona d’alloro, simbolo ormai trasversale del “nuovo” esame di Stato.