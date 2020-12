“La Rendicontazione sociale delle scuole”. Premiato il Ministero dell’Istruzione

Come si apprende da un comunicato del Ministero dell’Istruzione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della Giornata nazionale dell’innovazione, ha premiato il Ministero dell’Istruzione per il progetto “La Rendicontazione sociale delle scuole”.

Il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi” è stato istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la Fondazione COTEC, costituita il 24 aprile 2001, con l’obiettivo di rafforzare la competitività tecnologica dell’economia italiana, coinvolgendo i rappresentanti delle istituzioni pubbliche, le imprese e il mondo accademico e viene conferito annualmente alle pubbliche amministrazioni, imprese industriali e di servizi, banche, studi di design e start up accademiche che abbiano realizzato significative innovazioni.

Nell’XI edizione è stato ritenuto degno di premio il progetto della Rendicontazione sociale delle scuole, promosso dal Ministero dell’Istruzione attraverso la semplificazione e la dematerializzazione, che ha reso l’amministrazione sempre più efficiente, trasparente, sensibile alle esigenze dei cittadini.

Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) valuta l’efficacia e l’efficienza del sistema educativo d’istruzione e formazione in Italia e prevede lo svolgimento di un procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche articolato in quattro fasi: autovalutazione delle istituzioni scolastiche; valutazione esterna; azioni di miglioramento; rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche. Dall’anno scolastico 2014/15 ogni istituto, attraverso una lettura comparata dei propri dati con quelli riferiti a tutte le scuole del Paese, mette in atto un processo di autovalutazione, al termine del quale individua i propri punti di forza, le criticità su cui intervenire e le priorità verso cui orientare le azioni di miglioramento.

Dal portale degli Open Data del Ministero è stato possibile scaricare i vari dataset contenenti informazioni riguardanti l’autovalutazione. Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), inoltre, le scuole, infatti, dichiarano espressamente le scelte strategiche e gli obiettivi formativi da perseguire nel triennio di riferimento, individuati sulla base delle vocazioni tipiche del contesto di appartenenza, delle esigenze degli studenti, delle risorse a disposizione.

Per la prima volta nel dicembre 2019, tutte le scuole sono state chiamate a rendere conto dei risultati raggiunti con riferimento alle priorità e ai traguardi individuati al termine del processo di autovalutazione e agli obiettivi formativi perseguiti tramite la progettualità scolastica inserita nel PTOF.

Sul Portale del SNV è stata messa a disposizione delle scuole una piattaforma specifica per consentire la redazione della Rendicontazione sociale sulla base di dati comparabili e forniti a livello centrale, con la possibilità di consultare con immediatezza il trend storico dei dati relativi all’area degli esiti scolastici dal 2014/15 all’anno scolastico 2018/19.

Una volta conclusa, la Rendicontazione è stata pubblicata sul portale “Scuola in chiaro” del Ministero dell’Istruzione, permettendo la diffusione delle informazioni relative alle istituzioni scolastiche, in un’ottica di trasparenza e accountability.

Il lavoro delle scuole è stato notevolmente semplificato, utilizzando un modello comune di riferimento nella predisposizione della Rendicontazione sociale, a tutto vantaggio della dematerializzazione dell’attività amministrativa.

Il progetto, nel 2019 ha ricevuto il “Premio Agenda Digitale” dell’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, nella sezione “Attuazione dell’Agenda Digitale”

La cerimonia di premiazione, nel rispetto delle norme Covid-19, si è svolta in videoconferenza giovedì 11 dicembre al Quirinale alla presenza del Capo dello Stato, con la partecipazione della Ministra per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, della Ministra per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano, del Presidente della Fondazione Cotec, Luigi Nicolais.

Sono state premiate 33 aziende tra le quali: Acea, Enel X, Eni, Telespazio e-Geos per Leonardo, Banca popolare di Puglia e Basilicata, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Unicredit, la regione Emilia Romagna ed il Comune di Firenze.

In questomeritato riconoscimento ministeriale tutti i Dirigenti, i Docenti e il Personale ATA si sentono attori e protagonisti per l’impegno profuso, dando alla scuola la vera dimensione di qualità del servizio pubblico prestato in risposta ai bisogni dell’utenza.