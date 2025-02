La Scuola allo Schermo: un archivio prezioso per la didattica audiovisiva

La piattaforma “La Scuola allo Schermo”, a cura di INDIRE, si arricchisce di un nuovo e prestigioso archivio nazionale: i film prodotti dallo Studio di Monte Olimpino, storico laboratorio di cinema di ricerca fondato nel 1962 in provincia di Como da Bruno Munari e Marcello Piccardo.

Per un decennio, lo Studio di Monte Olimpino – poi Cineteca e infine Cooperativa – ha rappresentato un punto di riferimento per la sperimentazione cinematografica in Italia. Durante la sua attività, ha realizzato circa cinquanta lungometraggi, suddivisi in produzioni di ricerca e in film destinati alla comunicazione pubblicitaria. Un aspetto innovativo del laboratorio è stato l’impiego del cinema come strumento pedagogico, promuovendo la realizzazione di opere cinematografiche direttamente da parte degli alunni delle scuole elementari.

Grazie alla ristampa, dopo cinquant’anni, del volume “Il cinema fatto dai bambini” di Marcello Piccardo, con una nuova veste editoriale, il materiale filmico di Monte Olimpino diventa oggi consultabile online. Il libro, pubblicato per la collana Differentia di @tabedizioni (Roma), è curato dalle ricercatrici INDIRE Alessandra Anichini e Pamela Giorgi, con contributi di Andrea Piccardo, Pamela Giorgi ed Elisabetta L’Innocente. L’opera, con disegni di Bruno Munari e un’introduzione di Teresa Mattei, rappresenta una testimonianza unica del legame tra cinema ed educazione.

“La Scuola allo Schermo” si configura come una risorsa imprescindibile per docenti, dirigenti scolastici, ricercatori e formatori interessati all’uso dell’audiovisivo nella didattica. La raccolta comprende film, documentari, cortometraggi, interviste e materiali di finzione, offrendo uno sguardo approfondito su tematiche sociali, culturali ed economiche legate all’educazione. Un repertorio ragionato che esplora le culture educative, i metodi didattici e le innovazioni, valorizzando il rapporto tra scuola e territorio.

Per accedere alla piattaforma e consultare il materiale disponibile: https://piccolescuole.indire.it/iniziative/la-scuola-allo-schermo/