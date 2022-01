La Scuola allo schermo, una selezione di film per parlare alle classi del Giorno della Memoria

“Ricordare è un esercizio della memoria” è il nome della sezione del sito “La scuola allo schermo”, il progetto Indire che raccoglie risorse audiovisive rivolte ai docenti, ai dirigenti scolastici, a chi studia, fa ricerca o formazione nei contesti educativi e a chiunque nel mondo della scuola voglia approfondire, mediante le fonti audiovisive, temi sociali, culturali ed economici.

La nuova sezione è dedicata in particolare al Giorno della Memoria, che si celebra ogni anno il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’eccidio nazista e fascista.

Indire propone per questa data una scelta di film, docufilm, animazioni e schede didattiche per poter parlare in classe di Olocausto, di leggi razziali approvate sotto il fascismo, della persecuzione italiana dei cittadini ebrei; e anche per raccontare di tutti coloro che ebbero la forza di opporsi al progetto di sterminio, anche a rischio della propria vita.

Ogni film è accompagnato da una breve scheda descrittiva.