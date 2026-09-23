Da insegnante, guardo alle notizie di oggi con profonda preoccupazione e amarezza. Mentre le nostre scuole cadono a pezzi, con edifici che necessitano di interventi urgenti e una cronica carenza di fondi per la didattica, le priorità della politica sembrano del tutto distanti dalla realtà.
Il nuovo provvedimento annunciato dal Governo prevede il divieto dell’hijab nelle classi e un tetto massimo per gli studenti stranieri. Si sceglie la strada dell’esclusione anziché quella dell’investimento.
La scuola pubblica ha bisogno di risorse, edilizia sicura, continuità didattica e supporto all’integrazione, non di barriere ideologiche che rischiano solo di colpire il diritto allo studio e la libertà religiosa garantiti dalla nostra Costituzione.
Limitare la presenza degli alunni stranieri e imporre divieti sull’abbigliamento non risolverà i problemi strutturali dei nostri istituti, rischia solo di creare divisioni dove dovrebbe esserci inclusione. Investiamo sul futuro dei ragazzi, non sulla propaganda. La scuola deve unire, non escludere.
Cinzia Bifarini
Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate
Il browser sta bloccando le notifiche.
Per riattivarle: clicca sul lucchetto vicino all’URL → Notifiche → Consenti, quindi ricarica la pagina.