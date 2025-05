“La scuola è democrazia, non lascia indietro nessuno e impara a convivere nelle diversità”: il credo di Don Milani riscoperto alla Marcia di Barbiana

Marciare insieme per “una scuola strumento di democrazia e di emancipazione sociale, che insegni a collaborare e non a prevaricare, che non lasci indietro nessuno e sia luogo dove si impara a convivere nelle diversità e a comporle, valorizzando ciò che con l’altro abbiamo in comune e non ciò che ci differenzia”.

Sono questi i temi che caratterizzano la 24esima edizione della Marcia di Barbiana, in programma domenica 25 maggio a Vicchio, vicino Firenze: l’iniziativa è promossa dall’Istituzione culturale ‘Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana’, la Fondazione Don Lorenzo Milani, l’Associazione Gruppo Don Lorenzo Milani di Calenzano, con il Comune di Vicchio e il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana e Unione dei Comuni del Mugello.

Quest’anno, si partirà da una certezza: “Scuola maestra di pace”. L’appello per la Marcia è stato condiviso e sottoscritto dalle tre realtà milaniane, che ricordano come la scuola di Barbiana abbia ancora oggi tanto da insegnare, anche nella via stretta della ricerca della pace, specialmente in questo momento storico così delicato.

Per questo, la mattina del 25 maggio si salirà a piedi fino alla piccola località dove negli anni ’50 con don Lorenzo Milani nacque una straordinaria esperienza educativa.

Il programma prevede alle ore 09,30 il raduno presso il Lago Viola; alle ore 10,00 la partenza della Marcia; alle ore 11,00 l’arrivo a Barbiana e i saluti istituzionali (presidente dell’Istituzione don Milani Foti Valente, presidente della Fondazione don Milani Burberi, presidente del Gruppo don Miani Calenzano Santi, sindaco di Vicchio Tagliaferri e presidente della Regione Toscana Giani).

Interverranno: Rosy Bindi, presidente del Comitato per il centenario della nascita di don Lorenzo Milani; Vincenzina Schiavone, dirigente scolastico I.C. Vicchio; Angela Batistini, dirigente scolastico I.C. Borgo San Lorenzo; padre Bernardo Gianni; l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi.

Quindi, si terranno interventi conclusivi di rappresentanti sindacali della scuola, insegnanti, genitori e studenti. A seguire si terrà la consegna degli attestati del bando rivolto alle scuole di ogni ordine e grado “Scuola di Pace, Scuola di Barbiana, Scuola che vorrei”.