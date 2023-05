“La scuola, un cantiere sempre aperto sul futuro”, il convegno dedicato all’istruzione nel Mezzogiorno promosso da CISM e USMI

“La scuola, un cantiere sempre aperto sul futuro” è il titolo del convegno promosso dall’Ufficio Scuola CISM e USMI Nazionale e dedicato al mondo dell’istruzione nel Mezzogiorno d’Italia che si terrà il 26 maggio a Bari presso l’Auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza del capoluogo pugliese.

Per dirigenti, docenti, studenti e famiglie l’occasione di una giornata di dialogo e confronto sui temi della scuola paritaria e statale come la garanzia del pluralismo culturale, il monitoraggio e le politiche di recupero della dispersione scolastica, il rilancio dell’offerta educativa nel Sud, la cura e la promozione del corpo docente, la qualità e l’eccellenza del servizio educativo per tutti.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara interverrà evidenziando la co-essenzialità del servizio che la scuola pubblica rende insieme alla scuola paritaria, garantendo l’incontro e la condivisione dei percorsi formativi ed educativi proposti dagli Istituti presenti sul territorio del Mezzogiorno.

Una scuola che vuole costruire il futuro possibile di questa società, che vuole promuovere la crescita personale dei giovani e le loro legittime prospettive occupazionali, che vuole abilitare il rapporto tra qualità della crescita sociale e qualità della crescita culturale.

Ad intervenire all’incontro saranno padre Luigi Gaetani, presidente CISM nazionale, suor Anna Monia Alfieri, referente scuola dell’USMI nazionale e Roberto Romito, presidente ANP Puglia. Moderatore sarà il giornalista e conduttore di Zona Bianca e Tg4 Giuseppe Brindisi. I lavori inizieranno alle 9.00 per concludersi alle 13:00.

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link

https://forms.gle/jq4zMKcfJQYpYtxK6