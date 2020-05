La Sicilia al primo posto alle III Olimpiadi nazionali del “Debate”

La squadra del Liceo scientifico-linguistico “Archimede” di Messina conquista il podio alle III Olimpiadi nazionali del Debate che si sono svolte dal 4 al 9 maggio.

Cali’ Giorgia, Muscara’ Federico, Oppedisano Giuseppe Maria, Sparacino Giorgio, tutti frequentanti la classe 5C Potenziamento STEM del Liceo Scientifico e Linguistico “Archimede” di Messina, allenati dalla loro docente prof.ssa Paola Guccione con la supervisione della prof.ssa Adriana Cantaro, del Liceo classico “N.Spedalieri” di Catania- Scuola Polo Debate Regionale e Territoriale per la rete Nazionale “WeDebate”, hanno dato vita ad un agguerritissimo team che è riuscito a coniugare l’eleganza e l’efficacia dello stile con la competenza culturale e la padronanza delle tecniche argomentative e di confutazione, conquistando il meritatissimo plauso da parte dei giudici delle Olimpiadi sin dal primo round della competizione nazionale, che ha visto scontrarsi 18 regioni italiane.

Il dibattito

I topic dei dibattiti preparati erano i seguenti: “La colonizzazione di Marte dovrebbe essere la priorità delle agenzie spaziali”;

“Lo Stato italiano dovrebbe istituire l’eredità universale, ovvero un trasferimento di denaro incondizionatamente ad ogni cittadino, di almeno 15000€ al compimento del diciottesimo anno di età”;

“La colonizzazione di Marte dovrebbe essere la priorità delle agenzie spaziali”.

Il dibattito impromptu

Invece, il primo dibattito impromptu ha visto le squadre confrontarsi su: “Le scuole italiane di ogni ordine e grado dovrebbero dare maggior peso alle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) rispetto all’attuale suddivisione oraria”.

La squadra “Rem tene, verba sequentur”, dopo aver vinto la selezione regionale organizzata dal liceo classico “N. Spedalieri” a febbraio a Catania, ha iniziato la sua avventura nazionale il pomeriggio del 4 maggio, incontrando lungo la strada della vittoria, le squadre di Calabria, Liguria, Toscana, Piemonte. E’ così approdata con il punteggio assoluto più alto alle semifinali, dove ha superato il Molise dibattendo il secondo tema impromptu, “Nelle democrazie liberali gli individui che accedono ad Internet dovrebbero essere costretti ad utilizzare la propria vera identità”.

La finale

La finale l’ha poi vista contrapporsi con la vincitrice dell’altra semifinale, la Puglia. Il tesissimo round, che dibatteva su “La colonizzazione di Marte dovrebbe essere la priorità delle agenzie spaziali”, ha sin dall’inizio fatto notare la preparazione dettagliata espressa con fluida e intelligente argomentazione, la precisa e efficace confutazione e un produttivo gioco di squadra che hanno convinto la giuria nazionale ad assegnare il primo posto a Giuseppe, Giorgio, Federico e Giorgia. Inoltre, Giorgio e Federico si sono classificato all’interno della TopTen dei migliori speaker della edizione.

Il Covid-19

La vittoria dei rappresentanti della regione Sicilia sigla la continua crescita della pratica educativo-didattica del debate in Sicilia, avvenuta tramite l’attività di formazione per docenti e alunne/i che si svolge a partire dal 2017 da parte del Liceo classico “N. Spedalieri” di Catania, individuata come Scuola Polo dall’USR Sicilia. Quest’anno, causa il Covid 19, le Olimpiadi di Debate, si sono svolte on-line dando realtà ad una operazione che in Europa, con un così ampio numero di scuole, non era mai stata realizzata e che mette l’Italia all’avanguardia in questa particolare sperimentazione, certo d’auspicio per incentivare i confronti tra regioni e nazioni lontane, anche al di là delle gare ufficiali.

Il team come squadra vincitrice delle Olimpiadi Nazionali è ora atteso dalle prove internazionali cui accede di diritto: ancora complimenti per la vittoria e buona fortuna per le future prove.

Questi i link per vedere semifinale e finale e per avere ulteriori notizie sulle Olimpiadi:

Semifinale A: https://youtu.be/0QvQb14ijho – Marche contro Puglia; Semifinale B: https://youtu.be/faW6len8gOE – Sicilia contro Molise; Finale: https://youtu.be/bg0O9cxss64 – Sicilia contro Puglia; https://www.instagram.com/debateitalia/ https://www.facebook.com/DebateItalia/