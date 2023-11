“La violenza in un click” il saggio della psicologa Carmela Mento e del sociologo Francesco Pira sul Revenge Porn presentato alla Camera

“La violenza in un click” il saggio della psicologa Carmela Mento e...

“La Violenza in un click” (FrancoAngeli), il libro che scritto dalla prof.ssa Carmela Mento, Associato di Psicologia Clinica (Dipartimento BiomorF) e dal prof. Francesco Pira, Associato di Sociologia (Dipartimento Dicam) dell’Università di Messina, sarà presentato mercoledì 22 novembre alle 16,30 presso la prestigiosa Sala Matteotti alla Camera dei Deputati a Roma.

Interverranno l’On. Annarita Patriarca, Segretario di Presidenza e Componente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio, l’On. Matilde Siracusano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e il Sen. Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro alla Giustizia. Modera il dott. Lorenzo Opice, Giornalista Giornale Radio Rai. È prevista la diretta streaming sulla Web TV della Camera dei Deputati.

Il libro è dedicato al fenomeno, purtroppo ormai ampio, della diffusione online non consensuale di immagini e video intimi. Un fenomeno detto anche pornovendetta o revenge pornography originato da alterate relazioni di coppia che trova oggi ampio margine in rete, dove queste immagini viaggeranno senza la possibilità di essere eliminate. Queste dinamiche conducono a forti disagi emotivi nella vita di chi ne è vittima e non sono rari i fenomeni di sofferenza mentale che presentano alto rischio suicidario.

“Ci siamo soffermati – hanno spiegato gli autori i professori Carmela Mento e Francesco Pira – sulle vie da cui originano questi fenomeni in un’ottica informativa e preventiva che passa da una lettura sociologica del fenomeno di comunicazione social online, agli aspetti psicologici delle dinamiche relazionali e dell’intimità di coppia, fino ai risvolti giuridici e forensi. L’obiettivo -concludono- è quello di consentire al lettore di riuscire a riconoscere modelli e atteggiamenti disfunzionali e prevenire dinamiche altamente lesive dell’immagine, della moralità e dell’intimità delle persone”.