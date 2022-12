“La vita fa schifo”: la 12enne caduta dalla finestra della sua classe avrebbe tentato il suicidio. Trovata una sua lettera d’addio

Il caso della ragazzina precipitata dalla finestra della sua classe della scuola media Corradini di Latina ieri ha scioccato l’intera comunità scolastica, rimasta con il fiato sospeso in attesa di novità sulle condizioni, apparse subito gravi, della 12enne. Un giorno dopo il tragico evento ci sono importanti aggiornamenti sulla faccenda.

La ricostruzione dei tragici momenti

Come riporta Il Corriere della Sera a quanto pare non si sarebbe trattato di un incidente ma di un gesto intenzionale, di un tentativo di suicidio per fortuna non andato a buon fine. “La vita fa schifo”, queste le parole che la ragazzina avrebbe proferito ai soccorritori giunti sul posto per offrirle le prime cure mediche.

Si parla di tentato suicidio in quanto la giovane avrebbe addirittura lasciato sul suo banco una lettera di addio, senza alcun destinatario. Sembra che la ragazzina non viva in un contesto familiare ottimale: i suoi genitori sarebbero separati, motivo per cui abita con i nonni. La 12enne, per fortuna, non si trova in pericolo di vita ma ha riportato molteplici fratture, tra cui una al bacino.

La ragazza avrebbe deciso di compiere il gesto durante la ricreazione. “Apro la finestra, fa caldo”, avrebbe detto ad una compagna, unica testimone dei fatti, prima di lanciarsi nel vuoto facendo un volo di quattro metri.

Lezioni sospese e psicologo scolastico

Una volta chiamati i soccorsi, tra le urla di disperazione e lo sgomento generale, le lezioni sono state sospese e i ragazzi mandati a casa. La scuola ha deciso di attivare immediatamente un servizio di supporto psicologico per tutte le classi.

Le indagini sono in corso per analizzare il contenuto della lettera scritta dalla ragazzina e per comprendere le ragioni del tentativo di suicidio.