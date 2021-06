Laboratori musicali e teatrali nei progetti didattici dell’Indire

Fra i progetti didattici promossi dall’Indire vanno segnalati quelli curati dalla struttura della Didattica laboratoriale in ambito artistico di cui è responsabile Marco Morandi.

Attualmente sono in corso progetti sull’educazione musicale e sulla metodologia del teatro.

Sono centinaia le scuole che finora hanno aderito e che hanno inviato all’Indire i materiali prodotti che sono disponibili in un’apposita pagina del sito dell’Istituto.

Chi fosse interessato può ancora aderire per le attività che prenderanno avvio il prossimo anno scolastico.

Nella nostra intervista trovate tutte le informazioni utili.