Ladro di caramelle a Caivano (Na) arrestato in flagranza di reato all’interno della scuola

Il caso del “ladro di caramelle” di Caivano (NA) sembra quasi uscito da un racconto per ragazzi (così si intitolava una delle indagini di Otto Bassotto, il simpatico investigatore uscito dalla penna dello scrittore Mario Gomboli).

Ma quello che è accaduto la notte scorsa nella scuola primaria della cittadina campana non ha nulla a che fare con la fantasia.

Un giovane trentaduenne già noto alle forze dell’ordine è entrato nell’edificio della scuola primaria e dopo aver trafficato un po’ per capire cosa avrebbe potuto rubare senza troppa fatica è riuscito a mettere le mani su qualche pacchetto di caramelle e su una piccola scorta di detergenti che il personale ausiliario avrebbe dovuto usare per la pulizia dei locali.

Purtroppo per lui, però, una pattuglia di carabinieri lo ha intercettato proprio all’interno dell’edificio; il ladro aveva la tasche piene di caramelle e così l’arresto in flagranza di reato è stato inevitabile.

Non sappiamo se il Comune o la scuola stessa abbiano stipulato una polizza contro i furti: se così fosse l’Assicurazione sarà tenuta a rimborsare il valore delle caramelle; o forse sarà lo stesso agente assicurativo a recarsi a scuola con un po’ di pacchetti di dolciumi da consegnare agli alunni e alle alunne.