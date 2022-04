Lavoro agile fino a giugno per i lavoratori fragili, Casa (M5S): “Sforzo straordinario nel trovare le risorse”

I lavoratori fragili della scuola potranno usufruire del prolungamento del lavoro agile fino a giugno. Lo prevede l’emendamento al decreto riaperture che è rivolto a poche migliaia di lavoratori non vaccinati (circa l’1%).

La deputata Vittoria Casa del Movimento 5 Stelle ha accolto con favore la notizia e ha sottolineato l’impegno del gruppo in commissione Affari Sociali: “Senza l’emendamento di oggi, questi lavoratori avrebbero subito un’ingiusta discriminazione e sarebbero stati maggiormente esposti a un virus per il quale sono ancora vulnerabili. Non era accettabile escludere i lavoratori fragili della scuola negando loro la possibilità di usufruire del lavoro agile: a pandemia ancora in corso, i rischi per la salute potevano essere seri. Eppure trovare le risorse necessarie a proteggerli ha richiesto uno sforzo straordinario del gruppo parlamentare del M5S così come da parte dei ministeri competenti”.