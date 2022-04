Le abitudini di lettura degli adolescenti: un’indagine nella Giornata mondiale del libro

Sulla base di un sondaggio online, condotto in 7 mercati internazionali, tra cui l’Italia, nel corso del quale sono stati contattati 1.000 genitori di adolescenti tra gli 11 e i 18 anni per rispondere sulle abitudini e le preferenze in tema di lettura dei propri figli, è emerso:

Il 51% degli adolescenti italiani legge di più dalla pandemia. Tuttavia, solo 3 ragazzi italiani su 10 hanno letto almeno un libro al mese nel 2021. I genitori degli adolescenti italiani leggono di più rispetto a quelli del resto d’Europa. Esiste, inoltre, una correlazione tra le abitudini di lettura di genitori e figli. I generi preferiti degli adolescent italiani sono: fantasy / avventura, sci-fi e fumetti. Harry Potter e J.K. Rowling sono i più amati dagli italiani. La scuola riveste un ruolo chiave nelle abitudini di lettura dei giovani. Il 37% dei ragazzi italiani legge quasi solo libri imposti dalla scuola. Il 52% predilige la sera per leggere. Solo il 6% legge di mattina. L’89% è ancora legato al libro fisico. Il 6% preferisce gli ebook e il 3% gli audiobook.