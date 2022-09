Le elezioni 2022 spiegate agli studenti: dal sistema elettorale al nuovo Parlamento – DIRETTA PER LE SCUOLE giovedì 22 ore 10

Tornano le dirette di educazione civica della Tecnica della Scuola con grandi formatori, un’attenzione particolare agli articoli della nostra Costituzione e una sessione laboratoriale da svolgersi in classe.

Al via il primo evento per le scuole, dalla classe terza di scuola secondaria di primo grado all’ultima classe di scuola secondaria di secondo grado, giovedì 22 settembre, dalle ore 10 alle 12:30.

A spiegare il diritto di voto e a conversare con i ragazzi sarà il professore ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università di Teramo Giuseppe Marazzita, in sostituzione del Costituzionalista Michele Ainis (impossibilitato ad essere presente); insieme con gli avvocati Giulia Leonie Ferrari e Giorgio Molinari, creatori del progetto Lawpills (estremamente seguito sui social), che traduce la complessità dei concetti legali in pillole di legge di facile comprensione.

SEGUI L’EVENTO CON LA TUA CLASSE

Ancora una volta La Tecnica della Scuola vuole essere di supporto alle istituzioni scolastiche nel favorire “comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, a diritti e doveri, alle regole di convivenza, ma anche alle sfide del presente e dell’immediato futuro”, nell’ambito delle 33 ore trasversali di educazioni civica.

L’iniziativa senza scopi di lucro, organizzata e promossa dalla Tecnica delle Scuola, ha infatti l’obiettivo di promuovere presso le classi le tematiche relative all’educazione civica con un focus strettamente legato alla Costituzione della nostra Repubblica. Ogni appuntamento sarà cioè esplorato alla luce dei principi costituzionali, con riferimento a precisi articoli della nostra Carta.

Come partecipare?

Per iscrivere la tua classe a uno o a più appuntamenti, vai al seguente LINK e compila il MODULO ONLINE in ogni sua parte.

A chi è rivolta l’iniziativa?

L’iniziativa è rivolta alle classi terze di scuola secondaria di primo grado e a tutte le classi di scuola secondaria di secondo grado.

Cosa e come? Gli approcci didattici

La novità di quest’anno? La sessione laboratoriale ad accompagnare la lezione frontale.

Nello specifico, in cosa consiste l’iniziativa? L’iniziativa si fonda su una serie di eventi formativi online (legati all’educazione civica e alla Costituzione), della durata di 2 o 3 ore ciascuno, rivolti agli studenti, e tenuti da formatori di altissimo profilo, che saranno preceduti o seguiti da sessioni di lavoro in classe da parte degli studenti, nell’ottica di un apprendimento significativo dei ragazzi, nutrito dalla lezione frontale e rafforzato da approcci didattici innovati (prevalentemente peer education, apprendimento cooperativo, classe capovolta, debate e service learning).

Quando? Il programma dettagliato dell’iniziativa

Giovedì 22 settembre – Le elezioni 2022 spiegate agli studenti, dal sistema elettorale al nuovo Parlamento, focus sugli articoli della Costituzione 48 (diritto di voto), 55, 56, 57, 58, 92; Mercoledì 9 novembre – Giornata della libertà, focus sugli articoli della Costituzione da 13 a 28; Sabato 3 dicembre – Giornata delle persone con disabilità, focus sugli articoli della Costituzione 2, 3, 32; Martedì 7 febbraio – Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, focus sugli articoli della Costituzione 2, 3, 9, 15, 28, 30, 33, 34, 38; Sabato 22 aprile – Giornata mondiale della Terra, focus sugli articoli della Costituzione 9 e 41; Mercoledì 3 maggio – Giornata mondiale della libertà di stampa, focus sull’articolo 21 della Costituzione.

Le date potrebbero cambiare sulla base degli impegni dei formatori via via coinvolti negli appuntamenti e i contenuti variare anche in relazione ai fatti di attualità.