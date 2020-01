Le misure del “Green new deal”

Il governo ha stanziato con la legge di bilancio risorse per 33 miliardi da spendere in 15 anni ma da programmare subito per partire rapidamente.

A queste vanno aggiunte le risorse che sarà possibile recuperare con l’emissione di titoli di Stato green, pure previsti dalla legge di bilancio: obbligazioni verdi per finanziare investimenti per il contrasto al cambiamento climatico e la protezione dell’ambiente.

Stabilire i criteri per assegnare i fondi

Bisogna stabilire dunque i criteri per assegnare le risorse del fondo per gli investimenti green su cui transiteranno 20,8 miliardi fino al 2034, ma sono pure previsti accordi con Bei, Cdp e sistema bancario.

Le priorità -si legge sul Sole 24 Ore- del “fondo” saranno economia circolare, decarbonizzazione, riduzione delle emissioni, risparmio energetico, sostenibilità ambientale e «programmi di investimento per progetti di carattere innovativo». Bisogna aggiungere che questo “fondo” è il terzo della serie.

Finanziati anche i comuni

Le risorse per il “Green new deal” prevedono fondi per i comuni che avranno una dotazione di 400 milioni l’anno dal 2025 al 2034 (totale 4 miliardi) facilmente spendibili per opere di edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, manutenzione della rete viaria, dissesto idrogeologico, prevenzione del rischio sismico e valorizzazione.

Gli enti locali, nel periodo 2020-2034, disporranno anche di tre miliardi per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Le Regioni

Previsti inoltre contributi alle regioni a statuto ordinario per circa 5miliardi e mezzo nel periodo 2021-2034 che pure vanno pianificati.

Altri 462 milioni (33 milioni l’anno dal 2020 al 2023 e 66 milioni di euro dal 2024 al 2028) serviranno a finanziare la partecipazione italiana alla ricostituzione del «Green Climate Fund».

Contro l’amianto

Fondi anche per la progettazione degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto: 4 milioni di euro aggiuntivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ed estensione anche agli interventi di bonifica delle navi militari.

I comuni dovranno convertire almeno il 50 per cento dei loro mezzi di servizio con veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno.