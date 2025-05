Le soluzioni ANP per il benessere dei dirigenti scolastici: si parte dal riconoscimento professionale ed economico

Le soluzioni ANP per il benessere dei dirigenti scolastici: si parte dal...

Secondo un’indagine condotta da ANP e Università LUMSA, i dirigenti scolastici ritengono che le soluzioni più efficaci per affrontare lo stress e il malessere professionale siano quelle di tipo strutturale e organizzativo, piuttosto che quelle di supporto psicologico o relazionale. I risultati, sia dalla fase quantitativa che qualitativa, convergono su questi punti.

Le soluzioni percepite come più efficaci dai partecipanti allo studio (con i relativi punteggi medi di efficacia su una scala da 1 a 5) sono:

Introduzione di figure di middle management con deleghe chiare : Questo è considerato l’intervento più efficace, con un punteggio medio di 4,56 su 5. L’idea è quella di avere funzioni intermedie chiare che possano distribuire il carico gestionale.

: Questo è considerato l’intervento più efficace, con un punteggio medio di 4,56 su 5. L’idea è quella di avere funzioni intermedie chiare che possano distribuire il carico gestionale. Potenziamento e formazione del personale amministrativo : Valutato come molto efficace, con un punteggio medio di 4,25 su 5. Un potenziamento quantitativo e qualitativo del personale amministrativo (DSGA e personale ATA) è visto come una risorsa imprescindibile per la funzionalità organizzativa e per ridurre il carico sul dirigente.

: Valutato come molto efficace, con un punteggio medio di 4,25 su 5. Un potenziamento quantitativo e qualitativo del personale amministrativo (DSGA e personale ATA) è visto come una risorsa imprescindibile per la funzionalità organizzativa e per ridurre il carico sul dirigente. Possibilità di scegliere/valutare il personale ATA/DSGA: Ritenuta efficace, con un punteggio medio di 4,12 su 5. Questa possibilità permetterebbe di selezionare personale qualificato, contribuendo a ridurre il sovraccarico emotivo causato dalla carenza di personale competente.

Altre soluzioni strutturali ritenute importanti includono:

Creazione di un calendario unico di scadenze e semplificazione comunicativa, con canali informativi unificati.

e semplificazione comunicativa, con canali informativi unificati. Una definizione chiara delle competenze e dei confini di ruolo del Dirigente Scolastico.

e dei confini di ruolo del Dirigente Scolastico. Un adeguato riconoscimento professionale ed economico della funzione dirigenziale.

Al contrario, soluzioni come i programmi di coaching o gli sportelli di ascolto per dirigenti, pur essendo considerati utili, hanno ottenuto il punteggio di efficacia più basso (2,81 su 5). Questo perché i dirigenti ritengono che senza un riassetto organizzativo, il semplice sostegno emotivo non possa risolvere i problemi di fondo legati principalmente alla burocrazia e al sovraccarico gestionale. La necessità prioritaria è percepita nell’avere supporti strutturati e strumenti operativi chiari.

In sintesi, le soluzioni considerate più efficaci dai dirigenti scolastici mirano a ridurre il carico di lavoro, delegare responsabilità operative e potenziare il supporto amministrativo. L’ANP, forte di queste evidenze, sollecita interventi concreti in queste direzioni, ribadendo la necessità di un cambiamento strutturale nel modello di governance scolastica.