L’editore Bonfirraro pubblica la Collana, Le sibille. Voci di donne dal mondo

Bonfirraro, l’agguerrita casa editrice con sede a Barrafranca, in provincia di Enna, e dunque nell’entroterra siciliano più scordato, scommette sulle donne d’ogni latitudine, mandando in libreria una singolare collana relativa alle loro opere letterarie, chiamandola col significativo nome: Le sibille. Che sta per divinazione, futuro, preveggenza ma anche illuminazione, o come la sua etimologia declama: “sapere” e pure “volontà di Giove” che tutto sa ma che è impotente solo difronte al “fato”.

Precisa tuttavia l’editore che questa operazione editoriale vuole in qualche modo essere più che una semplice collana, un vero e proprio manifesto intorno alla ricchezza del mondo femminile, la sensibilità che esso elargisce e un omaggio soprattutto alla grande dose di esperienze di vita che questo universo (questa altra metà del cielo, come una banale definizione amava catalogare), così presente, così intenso e così essenziale, è riuscito a elargire nell’infinita costellazione delle lettere, plasmandola e arricchendola.

E dunque una selezione di romanzi al femminile, poco frequentati, e non solo nei manuali per le scuole, ma le cui opere in ogni caso si sono distinte per i temi affrontati, per la maestria con cui sono narrati, per il pathos complessivo, struggente e appassionato, che le contraddistingue.

Ogni libro della collana è una voce unica per capire il messaggio della scrittrice, con l’autenticità del suo sentire nell’epoca in cui il romanzo fu scritto, ma che per i suoi contenuti e le sue visioni è ancora oggi più che moderno, più che attuale e più che impegnato nello svelamento della società e della sua evoluzione culturale e sociale.

Le Sibille, che divinano il futuro, spesso appannandolo appositamente di parole arcane per confondere chi non è loro vicino, è intanto partita dalla Spagna, nel cuore dell’Europa, con Concepción Arenal (1820-1893), Rosalìa De Castro, (Santiago de Compostela 1837 – Padrón 1885), Emilia Pardo Bazan (1851-1921), Carme Karr (1865-1943), Dolors Monserdà i Vidal(1845-1919), Carmen de Burgos (1867-1932) e poi passando nella più lontana Corea, nell’oriente estremo, con una raccolta di racconti di tre donne sicuramente sconosciute in Italia, ma altrettanto sicuramente da conoscere, da esplorare e da studiare inssieme al mondo che rappresentano, tanto distante ma pure tanto vicino: Kang Gyeong-ae, Na Hye-sok, Kim Myeong-sun

La collana le Sibille, insieme all’intero catalogo Bonfirraro, è stata presentata ufficialmente alla Buchmesse di Francoforte nell’ottobre 2024.