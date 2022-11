L’educazione, per funzionare, deve essere seduttrice: lo diceva Hans Magnus Henzsberger, morto in questi giorni all’età di 93 anni

E’ mancato in questi giorni, all’età di 93 anni, Hans Magnus Enzensberger, scrittore, poeta, grande intellettuale europeo che spaziava dalla letteratura alla politica fino alla pedagogia.

Nato a Kaufbeuren, in Germania, studiò filosofia e letteratura nelle università di Friburgo, di Amburgo e della Sorbona di Parigi.

I suoi libri sono tradotti in più di 40 lingue, è molto noto per il libro “Il mago dei numeri” in cui racconta in modo divertente e romanzato temi e argomenti matematici.

Lo ricorda Mario Rusconi, presidente dell’ANP Roma: “Ho avuto il grande onore di essere vicino a lui in un convegno sulla scuola a Bologna e mi emozionava sapere che stesse assistendo alla mia relazione. Una sua frase non dimenticherò mai: ‘L’educazione, per funzionare, deve essere seduttrice!” Mi capita spesso di citarla e l’ho trascritta su una sorta di cartello che ho affisso in tutti gli uffici di presidenza dove sono stato”.