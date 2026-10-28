Legge di Bilancio 2027 approvata in Consiglio dei Ministri: le misure

Legge di Bilancio 2026, il tempo stringe: com’è noto, l’iter per la Manovra, come ogni anno, è già iniziato, in vista dell’approvazione entro il 31 dicembre. La manovra sarà di 23,5 miliardi: è questa la cornice finanziaria disegnata dal Documento programmatico di Bilancio che il Governo ha inviato la notte tra il 14 e il 15 ottobre, a Bruxelles.

Oggi, 28 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento.

Tra le misure per la scuola, come ha specificato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa, anche fondi per i climatizzatori a scuola.

“Abbiamo deciso di utilizzare una parte delle risorse per dotare tutte le scuole italiane di climatizzatori, è una questione di civiltà, nessuno dovrebbe studiare al freddo o con 35 gradi, in passato le risorse sono state usate per i banchi a rotelle”, ha detto Meloni.

Le misure principali

Tra le novità, come riporta Il Corriere della Sera, il rialzo della soglia della flat tax per gli autonomi al 100 mila euro e un fondo previdenziale per i neonati, con un contributo dello Stato di 100 euro all’anno fino al compimento dei 18 anni, fortemente voluto dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Confermato l’intervento sul secondo scaglione Irpef, il cui tetto viene alzato a 55 mila euro e, come ha spiegato la premier, il taglio al bollo che diventa strutturale e definitivo, mentre è rimasto fuori dalla riunione il decreto bollette, che avrebbe dovuto introdurre nuove misure contro il caro energia, compreso un tetto al prezzo del gas.

Inoltre, vengono confermati «tutti i provvedimenti della precedente manovra che sarebbero terminati alla fine di quest’anno», ha spiegato durante la conferenza stampa la premier Meloni al termine del Cdm. «Un pacchetto di misure che già da solo vale circa 9 miliardi», ha aggiunto. Tra queste: il credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica, la tassazione all’1% dei premi di produttività, il bonus per le mamme lavoratrici, misure su pesca e agricoltura, azzeramento Irpef per agricoltori, agevolazioni per gasolio agricolo.

L’iter

Con il via libera del Consiglio dei ministri si apre ora la fase parlamentare della legge di bilancio. Camera e Senato avranno tempo fino al 31 dicembre per approvare definitivamente la manovra, destinata a entrare in vigore dal primo gennaio 2027, salvo diverse decorrenze previste per le singole misure.

Il testo sarà quindi ancora suscettibile di modifiche, anche alla luce delle richieste dei partiti e delle coperture disponibili.