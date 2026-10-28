Come si diventa insegnanti di sostegno

Per diventare insegnante di sostegno in Italia la prima cosa da fare è quella di prendere coscienza del ruolo e della funzione che questa figura assume all’interno del sistema scolastico nella misura in cui non è un semplice assistente dell’alunno disabile, ma un docente contitolare della classe e in quanto tale corresponsabile della didattica e dell’inclusione di tutti gli alunni.

Percorsi di specializzazione

In Italia i percorsi per diventare docente di sostegno sono due:

Il primo a carattere ordinario consistente in un percorso universitari o tramite il TFA Sostegno (Tirocinio Formativo Attivo) a numero chiuso della durata di otto mesi al termine del quale, superate tutte le prove si consegue il titolo di specializzazione;

consistente in un o tramite il (Tirocinio Formativo Attivo) a numero chiuso della durata di al termine del quale, superate tutte le prove si consegue il titolo di specializzazione; Il secondo a carattere straordinario della durata di quattro mesi, consistente in un percorso promosso e organizzato dall’INDIRE, al quale possono partecipare i docenti precari con almeno tre anni di servizio sul sostegno senza titolo e i docenti che hanno il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero.

Percorso universitario TFA Sostegno

Il percorso ordinario per il conseguimento della specializzazione sul sostegno organizzato dalle università è a numero chiuso della durata complessiva di otto mesi, prevede l’acquisizione di 60 CFU complessivi, suddivisi tra lezioni frontali, laboratori didattici e un tirocinio obbligatorio di 300 ore complessive. Una volta conseguito il titolo, il docente può iscriversi nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato e concorrere per le immissioni in ruolo tramite i concorsi ordinari.

Requisiti per accedere al percorso ordinario

Per accedere al percorso ordinario per l’acquisizione del titolo di specializzazione sul Sostegno, i candidati devono superare le tre prove selettive previste dalla normativa vigente alle quali possono accedere se hanno il titolo di studio previsto per l’ordine e grado di scuola.

Per la scuola dell’infanzia e primaria: la Laurea abilitante in Scienze della Formazione Primaria o Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;

Per la scuola secondaria di I e II grado: Laurea Magistrale o a Ciclo Unico idonea all’accesso a una specifica classe di concorso, assieme all’abilitazione all’insegnamento;

Per gli ITP (Insegnanti Tecnico-Pratici): il diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso alla specifica classe di concorso tecnico-pratica; tale requisito è valido fino al 31 dicembre del 2027.

Selezione percorso ordinario

I candidati in possesso del titolo di studio di cui sopra sono ammessi a frequentare il percorso ordinario a condizione che abbiano superato le tre prove selettive consistenti in:

Un test preselettivo costituito da 60 quesiti a risposta multipla su competenze linguistiche, pedagogia, psicopedagogia ed empatia;

risposta multipla su competenze linguistiche, pedagogia, psicopedagogia ed empatia; Una prova scritta costituita da una serie di quesiti a risposta aperta su tematiche didattico-pedagogiche;

costituita da una serie di quesiti a risposta aperta su tematiche didattico-pedagogiche; Una prova Orale sulle materie della prova scritta.

Costi

La partecipazione al percorso ordinario per il conseguimento del TFA sostegno ha un costo complessivo non indifferente che varia da un minimo di 2.700 euro a un massimo di 4.360 euro comprendenti:

Una tassa per partecipar e ai test selettivi che varia da un minimo di 100 a un massimo di 150 euro;

e ai test selettivi che varia da un minimo di 100 a un massimo di 150 euro; La retta per la frequenza del percorso per chi supera la selezione che varia da un minimo di 2.500 a un massimo di 4.000 euro;

del percorso per chi supera la selezione che varia da un minimo di 2.500 a un massimo di 4.000 euro; Le spese accessorie per acquisito materiali didattici che varia da un minimo di 50 a un massimo di 100 euro;

per acquisito materiali didattici che varia da un minimo di 50 a un massimo di 100 euro; La tassa per il rilascio dell’attestato di specializzazione finale che varia da un minimo di 50 a un massimo di 110 euro.

Percorso INDIRE

I percorsi di specializzazione sul sostegno, promossi e organizzati dall’INDIRE, hanno la durata di quattro mesi e sono costituiti da lezioni teoriche e laboratori pratici oltre ad attività di tirocinio; al termine del quale i docenti acquisiscono la specializzazione sul sostegno valida esclusivamente in Italia

Requisiti Percorso INDIRE

I candidati che intendono conseguire la specializzazione sul sostegno, attraverso i percorsi INDIRE, devono, registrarsi sulla piattaforma INDIRE con le credenziali SPID e avere uno dei seguenti requisiti:

Avere svolto servizio sul sostegno senza titolo per almeno tre anni nelle scuole statali o paritarie, anche non consecutivi negli ultimi otto anni. Fermo restante che ogni anno sia costituito da 180 giorni di servizio o dal primo febbraio al termine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini finali.

sul sostegno nelle scuole statali o paritarie, anche non consecutivi negli ultimi otto anni. Fermo restante che di servizio o con la partecipazione agli scrutini finali. Avere conseguito il titolo di sostegno all’estero e il relativo riconoscimento da parte del Ministero o aver presentato la domanda per riconoscimento.

Costi

La partecipazione al percorso IINDIRE per acquisire il titolo di specializzazione sul sostegno ha un costo complessivo che va da un minimo di 1050 a un massimo di 1650 euro in relazione alla durata e al numero di CFU. Nello specifico il costo varia e prevede 150 euro per l’iscrizione e 900 euro per il conseguimento dei 36 CFU e 1.500 euro per il conseguimento di 48 CFU.

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Avvio alla professione di docente di sostegno

Una volta ottenuta la specializzazione, l’aspirante docente può: