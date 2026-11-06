Legge di bilancio 2027, Bombardieri (Uil Scuola): “I tagli alla scuola una scelta sbagliata che va modificata”

A margine del convegno “Abbassare le tasse ai pensionati: una questione di giustizia”, il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri ha parlato dei tagli alla scuola in Legge di bilancio:

“Prendo atto, anche perché noi abbiamo chiesto incontro a Valditara, che di questa misura nessuno era a conoscenza, il Ministro, il vice presidente del Consiglio. È una scelta sbagliata, soprattutto perché la scuola ha bisogno di investimenti, non in questa manovra ma da tempo. Lo chiedono i giovani, ma penso sia un’esigenza comune di investire sulla scuola e sulla formazione”.

“È chiaro che c’è un problema di denatalità, ma è chiaro che questo paese ha disinvestito sulla scuola nel corso degli ultimi vent’anni. Abbiamo migliaia di precari, è una scelta sbagliata che va modificata”.

“Le scuole oggi cercano di far fronte anche alla denatalità con una scelta sbagliata che è quella, spesso di lasciare piccoli centri, piccoli paesi senza la scuola. Per noi sui territori c’erano dei punti di riferimento che erano la scuola, i carabinieri e l’ufficio postale, mi pare che stanno rimanendo solo i carabinieri. I territori non vanno depauperati della presenza della scuola e delle istituzioni”.