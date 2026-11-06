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La Notizia del Giorno | Manovra 2027, spese militari record ma tagli alla scuola

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06.11.2026

Tagli alla scuola nella Legge di Bilancio 2027, come potrebbero incidere in organici e mobilità – DIRETTA ore 16,00

Redazione
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La Legge di Bilancio 2027 accende il dibattito sul futuro della scuola italiana. Al centro delle polemiche ci sono i possibili tagli agli organici, con una riduzione prevista di 4.925 docenti e 2.049 unità di personale Ata a partire dall’anno scolastico 2027/2028. Una misura contenuta nel disegno di legge approvato dal Governo, che potrebbe comportare un risparmio per lo Stato di circa 252 milioni di euro all’anno dal 2028.

Le cifre hanno alimentato il confronto politico e sindacale. Secondo i calcoli delle organizzazioni dei lavoratori, sommando le riduzioni già previste negli anni precedenti, si arriverebbe a 14.808 posti in meno in tre anni, di cui 10.585 docenti e 4.223 Ata.

Ma come potrebbero incidere questi tagli negli organici e nella mobilità del prossimo anno scolastico 2027/28? I docenti devono preoccuparsi? Come potrebbero cambiare le loro prospettive? A parlarne, nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, venerdì 6 novembre, alle ore 16:00, gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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