Legge di bilancio, Gissi (Cisl Scuola): “Dare priorità alle soluzioni, non alla propria visibilità”

Sulla legge di bilancio, interviene la Cisl Scuola. La segretaria generale Maddalena Gissi ribadisce alcuni aspetti ritenuti fondamentali dal sindacato:

“I tempi strettissimi impongono di agire col massimo di efficacia e concretezza se si vogliono ottenere risultati. Servono modifiche importanti al testo in discussione e si deve fare il possibile per ottenerle, cercando e trovando il consenso necessario per l’approvazione di emendamenti in sede parlamentare. A pochi giorni dalla chiusura del termine per la loro presentazione, è indispensabile dare priorità ai risultati, non alla propria visibilità. Lo dico col massimo rispetto per chi, partendo da criticità e obiettivi da tutti condivisi, pensa che si debbano seguire altre strade. Noi la partita sulla legge di bilancio la stiamo giocando così, e già nell’incontro col ministro si è visto che qualche spazio per modifiche importanti si è aperto. Ci sono emendamenti che vanno nella direzione da noi indicata e su cui vi è un’intesa delle forze di maggioranza”.

“Il termine per la presentazione di proposte emendative, lo ribadisco, scade tra pochi giorni, ecco perché è importante agire adesso, non privilegiando il conflitto ma intensificando la ricerca di sedi di confronto da presidiare attivamente, senza limitarsi al ruolo di osservatori. È importante condividere, come stiamo facendo in questi giorni, lo sforzo che le confederazioni stanno mettendo in campo per accompagnare il confronto in atto col Governo sui temi di interesse generale (lavoro, fisco, previdenza) con iniziative unitarie di informazione e coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori promosse da CGIL, CISL e UIL, alle quali stiamo dando il massimo supporto con una nostra attiva presenza”.