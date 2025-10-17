Legge finanziaria 2026: Assente la scuola

Nella giornata odierna 17 ottobre 2025, il Consiglio dei Ministri, con l’approvazione del documento programmatico di bilancio per il 2026, non ha preso in considerazione la scuola forse a seguito delle innovazioni introdotte con la riforma degli esami di Stato e l’istituzione strutturale dell’ITS Academy.

Benefici per le famiglie

Dalla legge di bilancio per il 2026 emergono alcuni benefici rivolti alle famiglie in merito alla detrazione del 19% su un tetto massimo di spesa di 1.000 euro, per l’acquisto di libri di testo, in aggiunta alle detrazioni già previste per le tasse d’iscrizione, la frequenza della scuola, il trasporto scolastico, la mensa e le gite.

Riforma esami di stato

Il 9 settembre del 2025 il Consiglio dei Ministri ha emanato il decreto 127, che dopo le modifiche introdotte dalla VII commissione istruzione è stato approvato dal Senato prevedendo all’art. 1 il cambiamento del nome da esame di Stato in esame di Maturità.

Per detta riforma è stata prevista una spesa pari a un milione di euro per l’anno 2026, da ridurre dal fondo previsto “per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”.

Formazione per i componenti le commissioni

La riforma, prevede una formazione specifica per i docenti che intendono far parte delle commissioni d’esame, autorizzando l’incremento della spesa di tre milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per la formazione specifica dei docenti nominati componenti delle commissioni degli esami di maturità.

Di detta somma pari a tre milioni, una quota è recuperata attraverso la riduzione dei componenti le commissioni da sei a quattro di cui due esterni e due interni.

Istituzione dell’ITS Academy

In merito all’attivazione dell’ITS Academy, non è prevista alcuna spesa, infatti, il testo dispone che per l’attuazione dei percorsi della filiera tecnologico-professionale, rientrando nell’offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo d’istruzione e formazione, che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.