Leggere Forte: suggerimenti per lettura ad alta voce

“Strategie e tecniche per leggere ad alta voce a scuola. 16 suggerimenti per insegnanti del primo e del secondo ciclo”. È il titolo del nuovo volume della collana FrancoAngeli “Storie per le persone e le comunità”, promossa da Regione Toscana nell’ambito di “Leggere: Forte!”, progetto regionale per la diffusione della lettura ad alta voce negli istituti scolastici. Il saggio, curato da Federico Batini e Simone Giusti, è disponibile in download gratuito sulle pagine web della Regione Toscana riservate al progetto.

Domani, giovedì 12 maggio, alle 17, è in programma con una diretta streaming la presentazione, a cui interverranno i curatori insieme a Lea Gemmato, giornalista di Fahrenheit (Radiotre), la direttrice della rivista Andersen Barbara Schiaffino e Donatella Ciuffolini dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana.





Nel testo vengono presentate 16 diverse strategie o tecniche che ogni docente di scuola primaria e secondaria può applicare prima, durante e dopo la lettura ad alta voce, allo scopo di migliorare l’efficacia dell’attività in modo graduale e piacevole. Raccoglie i contributi di Federico Batini, Aurora Castellani, Irene Catanzani, Eleonora Cei, Barbara Ciurmelli, Simone Giusti, Maria Assunta Rutigliano La pubblicazione si pone come ideale complemento del precedente volume realizzato, all’interno della medesima collana, dallo stesso gruppo di ricerca “Tecniche per la lettura ad alta voce. 27 suggerimenti per la fascia 0/6”.