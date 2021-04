Leggere libri anzi Leggere lib(e)ri: Persepolis di Marjane Satrapi [VIDEO]

A Leggere lib(e)ri una nuova puntata dedicata a Marjane Satrapi e al suo libro più famoso, Persepolis, edito per la prima volta in Italia da Rizzoli Lizard nel 2002 – in Francia nel 1999 – e dal quale è stato tratto un film che ha ricevuto il prestigioso Premio della Giuria al Festival di Cannes del 2007 e candidato nel 2008 agli Oscar come migliore film d’animazione straniero.

Racconto autobiografico, il fumetto narra l’infanzia e l’adolescenza di Marjane che nel suo Paese d’origine, l’Iran, assiste al traumatico passaggio dal regime degli scià a quello degli ayatollah.

La rubrica è a cura di Gabriele Ferrante. Per rivedere tutti i video della playlist, cliccare QUI.

GUARDA ANCHE

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook