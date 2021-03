Leggere libri anzi Leggere lib(e)ri: Scarpe italiane di Henning Mankell [VIDEO]

La nostra rubrica, questa settimana, propone “Scarpe italiane” di Henning

Mankell, pubblicato da Marsilio nel 2008. Fredrick Welin è un medico svedese che si ritira anzitempo in perfetta solitudine su un isolotto al largo della costa orientale della Svezia.

C’è un segreto inconfessabile nel suo passato, che un giorno tornerà non per condannarlo ma per resuscitarlo a nuova vita. “Imparare a volersi bene” potrebbe essere un obiettivo per i nostri alunni, da perseguire anche attraverso una lettura guidata di questo libro.

La rubrica è a cura di Gabriele Ferrante. Per rivedere tutti i video della playlist, cliccare QUI.

