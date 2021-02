Leggere libri, anzi lib(e)ri, Daniel Pennac, alunno incompreso e infelice [VIDEO]

A Leggere lib(e)ri una nuova puntata dedicata a uno degli scrittori francesi più amati in Italia, Daniel Pennac, creatore della saga dei Malaussène, la squinternata famiglia parigina di Belleville.

In questo libro, edito da Feltrinelli nel 2008, Pennac ci racconta la sua infelicità di alunno incompreso e propone ai docenti alcune chiavi di lettura per comprendere le ragioni degli alunni da ultimo banco, degli asini, come lui stesso si autodefiniva.

Un vero e proprio manuale, divertente e brioso, nel quale ogni professore potrà trovare uno spunto per tentare di stabilire un contatto umano ed educativo anche con i suoi alunni più recalcitranti.

La rubrica è a cura di Gabriele Ferrante, per rivedere tutti i video della playlist, cliccare QUI.