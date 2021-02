Leggere libri, anzi lib(e)ri, Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta [VIDEO]

A Leggere lib(e)ri una nuova puntata dedicata a Robert Pirsig e al suo romanzo di culto, Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta, pubblicato nel 1974, oltre cinque milioni copie vendute nel giro di pochi anni.

La storia di un lungo viaggio in moto di un papà con il proprio figlio di undici anni, si mescola con la “storia” della coscienza del narratore protagonista, che riannoda un dialogo con un suo doppio – una presenza invasiva nella sua mente – che in passato lo ha condotto in manicomio e all’esperienza dolorosa dell’elettrochoc.

Riflessioni che investono la filosofia, la spiritualità, il concetto sfuggente di qualità dell’insegnamento e dell’istruzione. Insomma, Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta è una vera miniera per i docenti che ne volessero utilizzare alcune parti per i loro corsi.

