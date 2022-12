Leonardo e Sofia sono i nomi preferiti per i neonati; resistono in poche regioni del sud Francesco, Antonio, Giuseppe e Giulia

Sono Leonardo e Sofia i nomi preferiti dai neogenitori: il dato è contenuto nel rapporto Istat sull’andamento demografico del Paese.

A livello nazionale, il nome Leonardo mantiene il primato conquistato nel 2018; al secondo posto Alessandro che sale di una posizione rispetto allo scorso anno; Tommaso conquista il terzo posto mentre Francesco scende dal secondo al quarto.

Per i nomi femminili rimane stabile in prima posizione Sofia, Aurora risale dal terzo al secondo posto e Giulia scende dal secondo al terzo; stabile Ginevra che resta al quarto posto.



Leonardo è al primo posto in tutte le regioni del Centro-nord (a eccezione della Provincia autonoma di Bolzano dove primeggia il nome Noah); nel Mezzogiorno prevale in Abruzzo, Sardegna e per la prima volta anche in Sicilia, scalzando lo storico primato di Giuseppe.

Francesco è il nome preferito soltanto in due regioni del Mezzogiorno (Puglia e Calabria), mentre Antonio mantiene il primato in Campania e Basilicata; per la prima volta Lorenzo primeggia in Molise.

Per le bambine, il nome Sofia primeggia in tutte le regioni del Centro-nord (a eccezione della Provincia autonoma di Bolzano dove si conferma Emma, e di Liguria e Umbria in cui domina Aurora) e in Abruzzo, Basilicata e Calabria. Giulia mantiene la prima posizione in Molise, Puglia e Sicilia mentre Aurora è in testa in Campania e Sardegna.