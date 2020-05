In questo periodo l’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti parla spesso di scuola. Lo fa anche il 3 maggio, dove dalla propria pagina Facebook lancia un messaggio al Governo e, indirettamente, alla Ministra Lucia Azzolina.

L’ex pentastellato scrive: “La Scuola sta vivendo momento di profonda difficoltà, con un futuro così incerto, che stravolge la vita di tutti. Sì, perché siamo tutti legati alla Scuola, dal personale scolastico agli studenti, dai giovani disabili e le loro famiglie (spesso dimenticati dalla politica), che si trovano completamente abbandonati e non se ne fanno nulla di riferimenti generici alla didattica a distanza, fino a tutti i lavoratori e gli imprenditori che hanno figli o nipoti in età scolare“.

Secondo l’ex Ministro dimissionario, la scuola deve stare al centro di ogni cosa, la leva o una delle leve su cui impostare la ripartenza della società: “Vogliamo far ripartire il Paese? Bene. Allora bisogna mettere la Scuola al centro di tutto. Questo significa che il Premier, invece di lasciare che il settore venga gestito in modo unilaterale e divisivo, dovrebbe subito convocare un tavolo intersettoriale, per recuperare quel dialogo e quella collaborazione così importanti per fronteggiare le sfide della ripartenza, ma drammaticamente abbandonati in questi ultimi mesi“.