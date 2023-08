LFi collabora con LYOTECH LABS per creare LFi One, uno smartphone per coniare token

LFi collabora con LYOTECH LABS per creare LFi One, uno smartphone per...

Le due aziende innovative hanno collaborato per creare un prodotto rivoluzionario: LFi One, uno smartphone in grado di coniare token e consentire agli utenti di ricevere ricompense.

LYOTECH LABS

LYOTECH LABS è una società di ricerca e sviluppo specializzata nella progettazione di prodotti software e hardware. L’azienda mira a stabilire un nuovo standard nel campo della tecnologia innovativa e sta trasformando il settore FinTech con le sue soluzioni all’avanguardia. Il suo obiettivo principale è creare e fornire soluzioni fintech rivoluzionarie che siano facili da usare e lascino un’impressione duratura.

LYOTECH LABS crea prodotti che hanno un impatto positivo sulla vita delle persone. I loro prodotti, accessibili tramite smartphone o smartwatch, aiutano le persone a rimanere in contatto con il mondo integrando elementi tecnologici innovativi e all’avanguardia. Inoltre, l’azienda offre soluzioni di hosting VPS che forniscono alle aziende un’infrastruttura affidabile e scalabile per supportare la loro crescita.



Con un portafoglio degno di nota di prodotti di grande impatto, LYOTECH LABS sta guadagnando costantemente il riconoscimento come innovatore leader nel campo della tecnologia, spingendo continuamente i confini di ciò che è realizzabile. L’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni fintech di facile utilizzo ha consolidato la sua reputazione di eccellenza.

Cos’è LFi?

Layered Financial Independence (LFi) è una rivoluzionaria rete decentralizzata che mira a rivoluzionare il modo in cui viene creata la ricchezza. Il suo ecosistema innovativo si basa su una blockchain e una piattaforma DeFi guidata da DAO, creando un’economia globale sostenibile ed equa che consente agli utenti di perseguire una nuova forma di libertà finanziaria e partecipare alla generazione di ricompense.



L’obiettivo finale di LFi è consentire alle persone di assumere il controllo della propria ricchezza fornendo opportunità finanziarie accessibili attraverso una piattaforma guidata dalla comunità, decentralizzata e trasparente. Democratizzando l’accesso alle risorse finanziarie, LFi spera di aprire la strada verso un futuro di significativa innovazione.

L’ecosistema LFi è strutturato in tre livelli. Il primo livello comprende Blockchain e Token, il secondo livello è costituito da Internet of People e Hardware e il terzo livello presenta una varietà di applicazioni decentralizzate.

LYOTECH LABS x LFi

Lo smartphone LFi One supporta un’applicazione di conio che consente agli utenti di convalidare informazioni, creare nuovi blocchi e registrare dati nella blockchain coniando token crittografici. A differenza dei tradizionali processi di conio che richiedono hardware ad alta potenza, LFi ha integrato questa tecnologia nel dispositivo compatto LFi One, consentendo agli utenti di coniare i token comodamente senza configurare l’hardware a casa.

Inoltre, i validatori sulla piattaforma LFi possono guadagnare premi nel tempo. Pertanto, lo smartphone LFi One non è solo uno strumento di comunicazione e gestione delle attività, ma può anche essere un mezzo per generare ricchezza attraverso il conio di criptovalute.

Sito web 🔗 https://lfi.io/

