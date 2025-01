Libri da leggere in classe, come andare “oltre” rispetto agli autori classici? Ecco nuove proposte per docenti

Libri da leggere in classe, come andare “oltre” rispetto agli autori classici?...

Per andare “oltre” gli autori classici, i docenti possono introdurre in classe libri contemporanei che stimolano riflessioni su tematiche attuali come diversità, inclusione e sostenibilità. Ecco alcuni suggerimenti, nomi e titoli per insegnanti. VAI AL CORSO

“Leggere, leggere storie, leggere libri ci aiuta a stare meglio nel mondo”, scriveva anni fa Tullio De Mauro. E sull’importanza della lettura molto, e a ragione, è stato scritto. Ma come favorire, concretamente, l’incontro tra studenti e libri? Come inserire la lettura nella pratica didattica? Soprattutto: quali testi proporre per stimolare, a scuola, il piacere della lettura?

Sono necessari, per i docenti, suggerimenti utili a orientarsi nell’offerta editoriale per bambini e ragazzi che vede un profluvio di pubblicazioni, decisamente non tutte di valore. Sono molti i testi significativi, da quelli considerati ormai “classici” della letteratura per l’infanzia a opere pubblicate in anni recenti, da valorizzare nelle attività in classe.

Su questi argomenti il corso Letture tra i banchi: nuovi autori da proporre in classe, in programma dal 21 gennaio, a cura di Mariarosa Rossitto.

Nella parte iniziale del webinar si riflette brevemente su modalità e approcci da adottare in classe, in particolare sulla pratica della lettura ad alta voce da parte di un adulto, che – come sottolineano recenti ricerche sperimentali – ha effetti positivi sia sulle abilità cognitive che su quelle emotive, e, viceversa, su alcuni errori che spesso, involontariamente, si compiono.

Ci si soffermerà poi, attraversando generi diversi (fiaba, romanzo, poesia) e percorrendo anche dei sentieri tematici, su opere in grado di appassionare e arricchire umanamente piccoli e giovanissimi lettori, contribuendo anche alla loro maturazione civile. Sarà dedicato, inoltre, un approfondimento ad alcuni dei più interessanti autori contemporanei, come Bianca Pitzorno, Silvana Gandolfi, Nicola Cinquetti, Chiara Carminati.

