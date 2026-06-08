Libri di testo, comunicazione dei dati adozionali entro l’8 giugno 2026

Con la pubblicazione della circolare 97152 del 31 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato il via libera alle procedure per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2026/2027. Il documento fornisce istruzioni dettagliate ai Collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici, fissando scadenze rigorose e nuovi parametri economici per garantire il diritto allo studio e la trasparenza verso le famiglie.

Le scadenze e le modalità

Le istituzioni scolastiche hanno avuto tempo fino alla seconda decade di maggio 2026 per deliberare le adozioni.

Le scelte, che possono includere la conferma dei testi già in uso o l’adozione di nuovi volumi, devono essere comunicate online sulla piattaforma dell’Associazione Italiana Editori (AIE) entro l’8 giugno 2026.

Il Ministero ricorda che, una volta deliberate a maggio, le scelte non potranno essere modificate ad anno scolastico iniziato, per non gravare sull’organizzazione delle famiglie.

Trasparenza per le famiglie

Per agevolare i genitori, i dati relativi ai libri adottati saranno consultabili sul portale “Scuola in Chiaro” e tramite la piattaforma UNICA. I dirigenti sono invitati a garantire la massima accuratezza dei dati inseriti, permettendo così alle famiglie di conoscere con largo anticipo i testi necessari per il nuovo anno.

Infine, la circolare ribadisce il divieto assoluto per il personale scolastico di esercitare il commercio dei libri di testo, a garanzia dell’imparzialità delle scelte educative.