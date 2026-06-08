Libri di testo, comunicazione dei dati adozionali entro l’8 giugno 2026

Con la pubblicazione della circolare 97152 del 31 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato il via libera alle procedure per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2026/2027. Il documento fornisce istruzioni dettagliate ai Collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici, fissando scadenze rigorose e nuovi parametri economici per garantire il diritto allo studio e la trasparenza verso le famiglie.
Le istituzioni scolastiche hanno avuto tempo fino alla seconda decade di maggio 2026 per deliberare le adozioni.
Le scelte, che possono includere la conferma dei testi già in uso o l’adozione di nuovi volumi, devono essere comunicate online sulla piattaforma dell’Associazione Italiana Editori (AIE) entro l’8 giugno 2026.
Il Ministero ricorda che, una volta deliberate a maggio, le scelte non potranno essere modificate ad anno scolastico iniziato, per non gravare sull’organizzazione delle famiglie.
Per agevolare i genitori, i dati relativi ai libri adottati saranno consultabili sul portale “Scuola in Chiaro” e tramite la piattaforma UNICA. I dirigenti sono invitati a garantire la massima accuratezza dei dati inseriti, permettendo così alle famiglie di conoscere con largo anticipo i testi necessari per il nuovo anno.
Infine, la circolare ribadisce il divieto assoluto per il personale scolastico di esercitare il commercio dei libri di testo, a garanzia dell’imparzialità delle scelte educative.