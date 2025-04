Il dirigente e l’adozione dei libri di testo: procedure e controllo – GUIDA SCARICABILE

Con la solita regolarità, anche quest’anno, il MIM attraverso la nota n. 14536 dell’8 aprile 2025 fornisce le indicazioni che le scuole sono tenute a seguire per l’adempimento relativo all’Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025/2026. Adozione che certamente produce effetti sulle famiglie per i costi necessari a garantire ai propri figli l’utilizzo, a volte quasi esclusivo, dello strumento di supporto alla loro formazione.

Poche le novità ma significativo l’accompagnamento, della nota, con l’emissione del Decreto n. 58 del 19 marzo 2025 avente ad oggetto “determinazione dei tetti di spesa della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di 1° e 2° grado – a.s. 2025/2026”. Decreto tanto atteso al fine di mettere ordine e chiarezza e consentire al Dirigente, ed anche agli OO. CC. delle istituzioni scolastiche, maggiore certezza nella valutazione delle proposte dei docenti.