Ministra Roccella: 20mila euro per chi adotta minori con special needs

La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, nel corso della “Biennale dell’Accoglienza” a Milano, ha annunciato l’arrivo di un decreto da 18 milioni di euro per le adozioni concluse negli anni 2025 e 2026, “che aumenta da 12.500 a 20mila euro il tetto per il rimborso delle spese adottive”, senza limiti di Isee, per le coppie che hanno accolto minori con special needs

Il decreto, che è ancora alla firma del ministero dell’Economia e delle Finanze, vuole valorizzare la scelta di generosità delle famiglie che adottano minori con special needs (cioè con bisogni speciali dovuti a disabilità fisiche o mentali, disturbi di apprendimento o altri problemi di salute complessi che richiedono assistenza e supporto), quasi sette su dieci, fra quelli accolti da famiglie italiane con l’adozione internazionale.

La cifra riguarda la procedura adottiva, non il singolo bambino, e solo per le coppie che hanno adottato minori con spcial needs che sono il 67% dei minori che entrano in Italia con adozione internazionale.

La ministra Roccella ha detto anche che si vuole dare “un segno concreto di una famiglia in rete: perché la gratuità, l’apertura all’altro e la prossimità si imparano davvero solo nella vita familiare. Abbiamo infine rafforzato i Centri per la famiglia stanziando risorse significative per costruire una sorta di Caf per le famiglie che le aiuti a orientarsi nei servizi. L’obiettivo è rimettere la famiglia al centro della comunità”.

I nuovi stanziamenti ammonterebbero ad un totale di 52 milioni di euro: 40 milioni per le famiglie e 12 per la cooperazione internazionale, mentre ci sarebbe un altro “decreto da quasi 13 milioni che sta per essere pubblicato in Gazzetta ufficiale che prevede un contributo di 2.800 euro per le famiglie con procedure pendenti: mille euro per le famiglie per il percorso formativo preparatorio all’adozione; un sostegno specifico di 3.500 euro per l’adozione di minori con bisogni speciali; un incentivo di 2.500 euro per le famiglie che abbiano conferito un incarico a un ente autorizzato nel biennio 2025-2026”.

Per quanto riguarda i progetti di cooperazione internazionale in materia di tutela dei diritti dei minori, la Commissione Adozioni Internazionali ha promosso un bando con uno stanziamento di 12 milioni di euro per il finanziamento di 20 progetti.