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25.07.2026

Docenti di religione cattolica, Anief: “Ottomila immissioni in ruolo dopo vent’anni di blocco: decisiva nostra spinta”

Redazione
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“Il sindacato Anief si è adoperato negli ultimi anni per la tutela dei diritti di tutto il personale docente e ATA, rivolgendo la propria azione anche al settore dell’insegnamento della Religione cattolica“. Lo ha detto Daniela Rosano, segretaria generale Anief, soffermandosi sui risultati raggiunti dall’organizzazione sindacale sui docenti specializzati nell’IRC.

“Negli ultimi anni”, ha dichiarato la sindacalista ai microfoni dell’agenzia Teleborsa, “siamo riusciti a fare pubblicare due concorsi, uno ordinario e uno straordinario, a distanza di ben vent’anni dall’unico concorso precedente. Quest’anno si sono registrate oltre 6.000 immissioni in ruolo e ne sono previste altre 2.000 per il prossimo anno. Inoltre, continuiamo a dare supporto ai docenti di Religione cattolica attraverso i nostri consulenti: il servizio è rivolto a tutti coloro che devono occuparsi della ricostruzione di carriera e dell’assegno ad personam, affinché”, ha concluso Rosano, “siano rispettate le disposizioni legislative“.

Anief coglie l’occasione per ricordare che è necessario aprire una riflessione seria e approfondita sul riconoscimento professionale dei docenti IRC, al fine di eliminare le disparità non più giustificate e garantire la piena valorizzazione delle competenze acquisite. La specificità dell’insegnamento della religione cattolica non può infatti tradursi in una penalizzazione dei lavoratori, ma deve rappresentare il punto di partenza per individuare soluzioni normative capaci di coniugare il rispetto delle peculiarità previste dall’Intesa con la tutela dei diritti professionali di migliaia di insegnanti che ogni giorno operano nella scuola italiana.

insegnamento religione cattolica

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